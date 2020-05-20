РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В городском округе Подольск за минувшие сутки зафиксировали 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 1532 случая заражения, сообщает региональный оперштаб.

Всего в Подольске, по данным Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора, с начала пандемии умерли 24 человека.

«По данным на среду, в Подмосковье за сутки выявили 903 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 30091 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 285 заболевших. Выздоровели и выписались 3897 человек. В городском округе Подольск выявили 46 новых случаев заболевания. Всего в округе было выявлено 1446 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3 184 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них около 1,5 тысяч человек из Москвы.

Жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать введенные правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ - вызывать врача.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.