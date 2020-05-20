РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» усилил парк спецтехники и закупил для Подольска мусоровоз на шасси «КамАЗ» для вывоза смешанных отходов вместимостью до 7 тонн, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В Подольске выросло в 1,5 раза число заявок на вывоз мусора от СНТ и ИЖС. Более чем в 2 раза увеличились объемы накопления отходов на проездных и общедоступных площадках в ИЖС в микрорайоне Львовский, деревне Гривно, микрорайоне Красная Горка, деревне Северово и других. Несмотря на ежедневный вывоз, на площадках образовались навалы ТКО, КГМ и строительных отходов. Кое-где мусор на площадки ИЖС добрасывали жители СНТ, руководство которых не сделало ни одной заявки на вывоз отходов.

«Для обеспечения вывоза возросших объемов твердых коммунальных отходов в период карантина региональный оператор ООО «МСК-НТ» увеличил количество техники в регионе. Компания приобрела два мусоровоза на шасси «КамАЗ» для вывоза смешанных отходов и два мультилифта для транспортировки не перерабатываемых фракций. Один из мусоровозов, вместимостью до 7 тонн, предназначен для работы в Подольске», - говорится в сообщении.

В настоящее время в городском округе ежедневный вывоз отходов обеспечивают около 30 единиц спецтехники, причем четыре из них получили в феврале, накануне введения режима самоизоляции. Тогда же компания приобрела для вывоза крупногабаритного мусора в Чеховском кластере три бункеровоза марок «КамАЗ» и Mitsubishi Fuso.

Повышенное образование количества отходов связано не только с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции, но и продолжительными майскими праздниками. Местное население, а также приехавшие из города на дачи жители в эти дни активно включились в работы по наведению порядка, начали строительные работы в квартирах, собственных домах и на приусадебных участках. При этом объем отходов на контейнерных площадках, включая строительный мусор и спил деревьев, увеличился.