РИАМО - 20 мая. В микрорайоне Первомайский городского округа Балашиха возобновили строительство новой общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в ходе выездного совещания проверил ход строительных работ и пообщался с представителями подрядной организации.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на объекте временно приостанавливали строительные работы. Был достаточно долгий перерыв, из-за которого скорректировался срок ввода школы в эксплуатацию. Общестроительные работы будут закончены в октябре. После этого проведем лицензирование и начнем переводить туда детей», - сказал Юров.

По его словам, застройщик обязался сделать все возможное для того, чтобы максимально сократить сроки возведения объекта.

Он добавил, что на площадке соблюдены все меры предосторожности. Работы на объекте ведутся в соответствии со всеми необходимыми требованиями Роспотребнадзора и регламентом, разработанным министерством строительного комплекса Московской области.

«С 12 по 18 мая мы сдавали площадку на соответствие стандартам, в которые входило заключение договора с медиками и обеспечение объекта средствами индивидуальной защиты. После проверки приступили к строительным работам и уже со следующей недели начнем полный цикл работы и войдем в график», - сказал руководитель проекта Алексей Калинагорский.

Он добавил, что сейчас на стройплощадке закончены монолитные работы, завершаются работы по кладке.

«Также приступили к фасадным работам, заканчиваем наружные инженерные сети. Параллельно ведутся наружные работы и благоустройство территории», - отметил Калинагорский.

В настоящий момент на площадке задействовано 65 человек и пять единиц техники. У сотрудников регулярно измеряют температуру, они проходят медицинский осмотр и получают защитные маски и перчатки. Кроме того, каждые три часа на объекте проводится санитарная обработка для недопущения распространения коронавирусной инфекции.