РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Люберецким бизнес-леди для сохранения бизнеса во время пандемии коронавируса предложили микрозаймы на льготных условиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Женщины-предприниматели из Люберец могут рассчитывать на получение финансовой поддержки. Московский областной фонд микрофинансирования предлагает малому бизнесу льготные займы. Поддержка рассчитана на приоритетные категории заемщиков, в число которых входят бизнес-леди», - говорится в сообщении.

В фонде женщины-предприниматели могут получить займ по ключевой ставке Банка России - это 5,5% годовых. Микрозаймы на льготных условиях уже используются для адаптации бизнеса под новые условия работы.