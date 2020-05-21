РИАМО – 21 мая. АО «Воскресенские минеральные удобрения» провело онлайн-презентацию новой серии мультипликационного фильма «Приключения Колбочкина», снятого в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

Новая серия «Приключений Колбочкина» создана при поддержке химического предприятия.

«Первыми зрителями пятой серии мультфильма стали воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся начальных классов Воскресенска, которые смогли посмотреть новый анимационный фильм за несколько дней до онлайн-премьеры. Кроме того, мультфильм был презентован в эфире местного телевидения», - говорится в сообщении.

По сюжету главный герой Степан Колбочкин изобретает машину времени и отправляется в прошлое по просьбе девочки Оли, которая мечтает увидеть своего прадедушку-химика. Вместе они наблюдают за тем, как сотрудники химкомбината самоотверженно трудились и сражались на передовой во время войны.

Из мультфильма зрители узнают, какую продукцию выпускал Воскресенский химкомбинат, сколько химиков отправилось на фронт и как заводчане в тяжелейших условиях восстанавливали производство и осваивали новые технологии.

Анимационный фильм про Степана Колбочкина рассчитан на младших школьников, которые еще не приступили к изучению химии и краеведению. Благодаря мультфильму ребята с удовольствием узнают о химкомбинате, его градообразующей и социальной роли, его сотрудниках и традициях.

В рамках реализуемого на предприятии проекта «Уралхим» – образование и наука» планируется создание новых выпусков анимационного фильма, а также проведение викторин, праздников и открытых уроков с привлечением персонажей мультфильма.

«В год 75-летия Великой Победы мы подготовили очередную серию «Приключений Колбочкина», которая посвящена героям-химикам, которые трудились и сражались за наше мирное небо над головой. На фронт ушли более 2 тысяч работников химкомбината, и каждый второй не вернулся с полей сражений. Об этом нельзя забывать, и наша задача - сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов для будущих поколений», – отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «ВМУ» Екатерина Иванова.