РИАМО - 20 мая. Сотрудники следственного комитета завершили расследование и направили в столичный суд уголовное дело в отношении ранее судимого генерального директора ООО «Русское авиационное общество», он обвиняется в контрабанде комплектов военной техники, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В период, предшествовавший декабрю 2018 года, у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на перемещение 30 единиц комплектов военной техники под видом продукции для гражданской авиации за пределы РФ в нарушение порядка перемещения продукции военного назначения через таможенную границу в Республику Индия», – говорится в сообщении.

Для реализации своего плана обвиняемый поручил сотрудникам вышеназванного общества, неосведомленным о преступных намерениях самого нарушителя, изготовить изделия, оформить комплект документов и техническую документацию, которая содержала ложные сведения, и их последующую передачу в Шереметьевскую таможню ФТС России для незаконного экспорта в республику Индия.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники ФСБ России на территории складского комплекса АО «Шереметьево-Карго», упомянутую выше продукцию изъяли. Право на перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс отсутствовало.

Такое право предоставляется только субъектам военно-технического сотрудничества при наличии разрешительной лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Обвиняемый не признал свою вину в совершении преступления. На время следствия мужчину заключили под стражу. Ранее фигурант был судим за совершение аналогичного злодеяния.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.