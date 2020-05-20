РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Представители администрации Подольска проверили дези нфекцию мест общего пользования в пяти домах микрорайоне Львовский, недостатков не выявили, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский продолжают мониторинг многоквартирных домов по проведению в них дезинфекции и содержанию мест общего пользования. Адреса выбирают согласно плану работ, на основании обращений граждан через портал «Добродел», посредством электронной почты, через социальные сети.

«20 мая проверку МКД провели по пяти адресам: улица Садовая, 1, 5, Больничный проезд, 1, Больничный проезд, 2, 3. Осмотр показал, что дезинфекцию проводят во всех МКД, графики выполнения в подъездах есть. Дезинфицирующими средствами обрабатывают холлы первых этажей, почтовые ящики, кабины лифтов, перила, подоконники, панели домофонов, дверные ручки», - говорится в сообщении.

По итогам мониторинга выявленные замечания по уборке направлены в управляющую организацию.

В случае, если работы в подъезде не проводятся или отсутствует график, жители могут сообщить об этом информацию на горячую линию комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска по телефону: 8 (496) 755-57-93; в теротдел микрорайона Львовский: 8(496)760-59-84, по электронной почте: gp_lvovsky@mail.ru.

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20 МАЯ

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