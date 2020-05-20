РИАМО - 20 мая. Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Южнопортовой улице в Москве, он ранил трех человек и скрылся с места происшествия, сообщает ТАСС.

«Сегодня около 17:04 в полицию поступило сообщение о том, что на Южнопортовой улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес троим оппонентам телесные повреждения из пистолета, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета. Сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы задержать стрелка.