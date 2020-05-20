РИАМО - 20 мая. Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов 27 мая проведет совещание с представителями бизнеса, в мероприятии примет участие руководство органов региональной власти, сообщается на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Встреча пройдет в режиме телеконференции. Приезжать лично не надо. Будет организован канал видеосвязи с домом правительства Московской области. Во время встречи вопросы можно будет задавать через Интернет и получить ответ сразу по видеосвязи», – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке. Окончание регистрации – 25 мая в 16:00. Встреча пройдет 27 мая, начало в 14:30.

Подробную инструкцию по участию во встрече в режиме телеконференции вышлют на электронную почту, указанную при регистрации по ссылке.