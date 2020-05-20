РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Места для разнообразного досуга оборудуют в подмосковных Мытищах в рамках создания «Парка Яуза», отдыхающие смогут взять напрокат лодку, посмотреть кино на плавучей сцене и пожарить шашлыки в специальной зоне, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Парк Яуза» - единое парковое пространство протяженностью более 20 километров, которое соединит Москву и Подмосковье в 2021 году. Парк протянется от Мытищ до Ростокинского акведука. Реализацию проекта Чаплин обсудил с председателем Московской городской думы Алексеем Шапошниковым.

«В центре Мытищ будет расположен так называемый узел досуга с различными площадками, которые будут интересны людям всех возрастов. Это спортивные, детские площадки, прокат лодок, катамаранов и спортинвентаря. Местные жители и гости Мытищ найдут себе развлечение по душе», - написал Чаплин в Instagram.

По его словам, амфитеатры с выходом на реку не только будут комфортным местом для отдыха, но и позволят смотреть представления и кино на плавучей сцене.

Чаплин также высказал уверенность, что летом будут пользоваться популярностью пляж, находящийся в черте города, а также мангальные зоны вдали от жилой застройки. Зимой люди смогут брать напрокат лыжи.

Чаплин добавил, что в рамках создания «Парка Яуза» рядом с МКАД появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Таким образом при желании можно будет с легкостью добраться из Подмосковья до ВДНХ или «Сокольников» в Москве.

Парламентарий напомнил, что в 2015 году после жалоб жителей началось восстановление Яузы.

«Мы проделали большой путь - на протяжении нескольких лет вместе с экологами и специалистами занимались реабилитацией реки - очистили от мусора, ила, болотных растений, укрепили берега и углубили русло, ликвидировали незаконные сбросы и установили новые очистные», - сказал Чаплин.