РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Управляющая компания МУП «СЕЗ» успешно провела гидравлические испытания тепловых сетей на трех тепловых пунктах в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По плану мероприятий по подготовке объектов коммунального и энергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов в округе началось проведение гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением. Так, в среду проводились испытания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей от центральных тепловых пунктов (ЦТП) №№5, 9 и 23 МУП «СЕЗ». Испытания прошли успешно, в сети падения давления не выявлено», - говорится в сообщении.

Ранее в ходе ремонтно-профилактических работ специалисты МУП «СЕЗ» демонтировали старый и смонтировали новый насос горячего водоснабжения и обратных клапанов на ЦТП №1.