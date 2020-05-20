РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. На дворовых территориях Люберец весной заделали свыше одной тысячи ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Продолжаются работы по ямочному ремонту во дворах. На сегодня в округе проведена инвентаризация по всем 679 дворовым территориям, выявлено порядка 5060 ям. Более 1020 из них уже устранены», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что все работы проводятся при строгом соблюдении предписаний Роспотребнадзора.

Также Ружицкий призвал жителей присылать на его личную электронную почту: glava@lubreg.ru фотографии с обнаруженными в своем или соседнем дворе неровностями или выбоинами на дорогах с указанием точного адреса.