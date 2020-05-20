РИАМО - 20 мая. Общая сумма федеральных и региональных выплат медицинским работникам и другому персоналу, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, составила в Подмосковье 2,311 миллиарда рублей, сообщила в среду министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Общая сумма выплат (медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом – ред.) по всем трем доплатам составила 2,311 миллиарда рублей», - сказала Стригункова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что на текущий момент более 16,6 тысячи работников медорганизаций государственной системы здравоохранения Московской области - врачи, средний и младший медперсонал, а также сотрудники скорой помощи, которые оказывали помощь пациентам с подверженным диагнозом Covid-19, получили президентские выплаты на общую сумму 910 миллионов рублей.

По ее словам, такая выплата рассчитывается в полном объеме за факт оказания помощи пациенту с коронавирусом, без учета фактического отработанного времени.

«Вторая выплата – федеральная выплата, установленная постановлением правительства Российской Федерации №415 от 2 апреля 2020 года. Выплата начисляется медицинским работникам, оказывающим стационарную медицинскую помощь пациентам с подверженным диагнозом Covid-19. При этом размер выплаты устанавливается в зависимости от среднемесячного дохода от трудовой деятельности Московской области за девять месяцев 2019 года, то есть от 47 тысяч рублей», - добавила Стригункова.

Она уточнила, что такую выплату получили 15 625 сотрудников медучреждений на общую сумму 285,7 миллиона рублей.

Кроме того, региональную выплату, которая начисляется работникам медицинских организаций, обеспечивающих оказание медпомощи гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, на данный момент получили свыше 28,6 тысячи медсотрудников на общую сумму 1,115 миллиардов рублей.

«Начисление выплат в условиях амбулаторно-поликлинической скорой помощи осуществляется за каждую смену в течение которой была оказана медицинская помощь пациенту либо с подверженным диагнозом Covid-19, либо с пневмонией по следующей формуле: размер максимальной месячной выплаты на одну ставку делится на плановое количество смен в месяц на ставку и умножается на фактически отработанные количества смен в течение месяца», - пояснила Стригункова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.