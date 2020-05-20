РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Коллектив «Шоу-театр «Ковер-Самолет» из Котельников завоевал приз зрительских симпатий на Московском областном театральном фестивале, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Образцовый коллектив «Шоу-театр «Ковер-Самолет» принял участие в IV Открытом московском областном театральном онлайн-фестивале «Долгопрудненская весна - 2020».

«Благодаря поддержке зрителей, голосовавших за авторский мюзикл «Закон джунглей» в постановке Игоря и Надежды Михайловых, единогласным решением профессиональное жюри присвоило шоу-театру «Ковер-Самолет» приз зрительских симпатий», - говорится в сообщении.