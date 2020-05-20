РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Рабочие отремонтируют участок автодороги по проспекту Ленина в Подольске до 21 октября по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой внести в план ремонта на текущий год участок автодороги у площади Ленина в сторону Москвы - там большая колея.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта участка автодороги на проспекте Ленина и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ее ремонту будут включены в производственную программу на 2020 год со сроком выполнения до 21 октября», - сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.