РИАМО - 20 мая. Строительство шести корпусов жилого комплекса «Подлипки-Город» возобновили на улице Ленина в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В этих домах предусмотрены квартиры для переселенцев из аварийного жилья. На объекте выполнены требования стандарта организации работ на стройплощадках по недопущению распространения коронавируса.

«Корпуса на позициях 8, 10, 11, 12, 13 и 14 находятся в разной степени готовности: выполняются подготовительные и геодезические работы, работы по устройству фундамента и цокольного этажа, возведению стен, а также отделочные работы», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья в ЖК «Подлипки-Город» будут переселены 422 человека из 203 жилых помещений общей площадью почти 9,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут жители аварийных домов, расположенных по следующим адресам: улица Ленина, дома №№46, 48, 50 и 52.

Расселение запланировано на декабрь этого года.