РИАМО – 20 мая. Фанаты российской фигуристки Алины Загитовой опубликовали в Instagram отчет с полным перечнем стоимости подарков на ее день рождения, сообщает Газета.ru.

По данным фанатов, самым дорогим подарком стало кольцо за 157 тысяч рублей. Кроме того, спортсменке подарили нить из жемчуга, 301 розу и 49 воздушных шариков.

«Также маме и бабушке Загитовой вручили по 101 цветку. Общая стоимость подарков составила 250 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Деньги на подарки собрали фанаты фигуристки.