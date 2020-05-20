РИАМО - 20 мая. В период действия режима самоизоляции концентрация загрязняющих веществ в Москве фиксируется на уровне ниже обычно наблюдаемого, тенденция сохраняется и после майских праздников, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Мониторинг атмосферного воздуха в столице ведут в непрерывном режиме круглосуточно с помощью автоматических станций в разных частях города. Современная система мониторинга позволяет оперативно реагировать на происходящие изменения в экологической обстановке.

«Положительная динамика в немалой степени связана с существенным снижением интенсивности движения автотранспорта, являющегося основным источником выбросов в атмосферу мегаполиса. Но снижение уровня загрязнения воздуха отмечено не только на территориях вблизи автотрасс, но и на жилых территориях и территориях Троицкого и Новомосковского округов», - говорится в сообщении.

С начала действия режима самоизоляции вблизи автотрасс концентрации по сравнению с обычными уровнями оказались ниже по оксиду углерода в 1,5 раза, диоксиду азота – в 1,5 раза, оксиду азота – в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 – в 1,5 раза. Зафиксированные у трасс средние за 1,5 месяца концентрации сопоставимы с теми показателями, которые отмечались в аналогичный период прошлого года на жилых территориях, а по ряду показателей - ниже.

Кроме того, на территории жилых кварталов с начала самоизоляции концентрации оксида углерода снизились в 1,4 раза, диоксида азота – в 1,8 раза, диоксида серы – в 2,1 раза, оксида азота – в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 – в 1,6 раза. В среднем в жилых районах концентрации основных загрязняющих веществ оказались даже ниже уровней, которые фиксировались в новой Москве в прошлом году.

«В период самоизоляции в целом минимальные концентрации основных загрязняющих веществ отмечены 22 апреля и 10 мая. Эти дни характеризовались интенсивными условиями рассеивания в атмосфере», - добавляется в материале.