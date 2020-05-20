РИАМО - 20 мая. В департаменте здравоохранения Москвы опровергли публикацию СМИ о том, что приезд скорой помощи нужно ждать несколько дней, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Информация о том, что приезд скорой нужно ждать несколько часов и даже дней, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Среднее время ответа оператора скорой по-прежнему составляет примерно пять секунд. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме в апреле 2020 года составило 10,8 минуты. Среднее время прибытия бригады на вызовы в неотложной форме составило 19,3 минуты.

В связи с ростом числа обращений в столичный единый диспетчерский центр скорой более чем на 50% (свыше 20 тысяч обращений в сутки), увеличилось и количество работающих операторов, привлекались дополнительные врачи-консультанты.

Все врачи скорой обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Сотрудники используют полную защиту при контакте с пациентами с подозрением на коронавирус. Врачи скорой меняют средства защиты после каждого вызова. У работников регулярно измеряют температуру и берут анализы. В случае повышения температуры до 37 градусов, сотрудники не допускаются до работы.

В Депздраве отмечают — информация о том, что для проведения ПЦР-исследования необходимо вызвать скорую помощь, не соответствует действительности. При появлении признаков ОРВИ пациент может вызвать на дом врача поликлиники. Данные о некачественной КТ-диагностике в департаменте также опровергли. Пациентам с подозрением на Covid-19 в КТ-центрах делают общий анализ крови, ЭКГ, тест на коронавирус.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.