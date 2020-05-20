РИАМО - 20 мая. С февраля этого года в Зарайской центральной районной поликлинике медики провели свыше 600 обследований на новом аппарате МРТ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Отделение магнитно-резонансной томографии в поликлинике открылось в феврале 2020 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С такой просьбой к губернатору обратилась жительница Зарайска Валентина Кожеурова во время прямого эфира.

«Из областного бюджета были выделены средства на приобретение аппарата и ремонт помещения под новое отделение. Проведено обучение врачей и рентгенлаборантов для работы на МРТ, приглашены опытные специалисты из Рязанской области», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день отделение обслуживает не только жителей Зарайска, но и Серебряных Прудов, Озер, Каширы и других муниципалитетов.

При необходимости здесь проводят консультации в режиме видеоконференции со специалистами из МОНИКИ.

«Я из Рязани, в Зарайской ЦРБ работаю с апреля 2018 года. Главврач знал, что я специализируюсь на МРТ и предложил мне эту вакансию по совместительству. Здесь молодой персонал, стараюсь его обучать», - сказал врач-рентгенолог Максим Холчев.

Центральная районная поликлиника входит в состав Зарайской ЦРБ. Данное медучреждение обслуживает порядка 40 тысяч человек.

В прошлом году были капитально отремонтированы детское и взрослые отделения, стоматология по областной программе. Также в медучреждение закупили оборудование, в числе которого УЗИ-аппарат экспертного класса, мониторы для реанимации. Поликлиника открыла пять модульных ФАПов в селах.

Больница получила три новые машины для оперативного оказания помощи больным, в начале мая автопарк пополнился еще одной.

Численность медперсонала ЦРБ составляет свыше 500 человек. В 2019 году штат пополнили эндокринолог, акушер-гинеколог, хирург, педиатр, терапевты, стоматологи и 18 сотрудников среднего медперсонала. В 2020 году по программе «Земский доктор» привлечены четыре молодых специалиста - врач КДЛ, рентгенолог, фтизиатр и онколог.

Воробьев пообщался с сотрудниками бригады скорой помощи, работающими на Зарайской подстанции. Медики рассказали, что получили федеральные и региональные выплаты, показали губернатору оснащенность средствами индивидуальной защиты.