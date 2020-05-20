РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В подмосковном Подольске тестирование сотрудников предприятий будут проводить две частные лаборатории, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель начальника Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора Оксана Митькина.

На территории Подольска 59 крупных системообразующих предприятий, которые не останавливали свою работу. С 18 мая к ним постепенно начали присоединяться и другие, в ближайшее время заработает еще около 200 организаций. Предприятия, в которых работают более 100 человек, должны каждые две недели проводить выборочное тестирование 10% сотрудников на наличие инфекции.

«Тестирование сотрудников предприятий в Подольске будет проходить в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Определено, что его должны пройти 10% от работающих на предприятии. Конкретно в постановлении не оговорено, какими силами это будет проходить. Это отдано на усмотрение предприятия, которое сможет сделать анализ в любых частных лабораториях. Таких на нашей территории два - «Гемотест» и Cmd (Центр молекулярной диагностики)», - сказала Митькина.

По ее словам, Подольский территориальный отдела управления Роспотребнадзора всем промышленным предприятиям выдал предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по защите от распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе масочный режим, социальная дистанция, проведение генеральных и текущих уборок с применением дезсредств и другие. Роспотребнадзор контролирует их выполнение.

«Бесплатно анализы в регионе делают в подведомственных Роспотребнадзору двух лабораториях - в Мытищах и Обнинске при научно-исследовательском институте. Количество проб строго ограничено - не более 2,5 тысячи в день, мазки везут со всей области. В этих лабораториях делают пробы только у заболевших, также если нужен повторный лабораторный анализ, либо от пневмонийных больных. Они просто не в силах справиться с таким объемом работ. Также в Подольском КВД делают анализы по договору с ЛПУ округа не более 300 в день», - уточнила Митькина.

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20 МАЯ

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