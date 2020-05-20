РИАМО - 20 мая. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по информации о возможных противоправных действиях риелтора при продаже квартиры пенсионерки в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

На федеральном канале вышел сюжет о том, что брат пенсионерки воспользовался услугами риелтора при продаже принадлежавшей ей трехкомнатной квартиры в Красногорске.

«После сделки деньги были помещены в банковскую ячейку. Но вскоре брат умер, а деньги в общей сумме порядка 5 миллионов рублей за продажу квартиры женщина так и не получила», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.