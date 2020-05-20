РИАМО - 20 мая. Три новых дома культуры появятся в текущем году в городских округах Реутов, Воскресенск и Молодежный, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Строительство проводится на общую сумму более 757 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Всего же на реализацию национального проекта «Культура» в Московской области в 2020 году предусмотрено более 3 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета – 22,5 миллиона рублей.

В Подмосковье особое внимание уделяют программам реконструкции домов культуры и переоборудования библиотек в рамках национального проекта «Культура».