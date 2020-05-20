РИАМО - 20 мая. Библиотеки Подмосковья радуют своих читателей онлайн-программами, ежедневно более 80 тысяч жителей региона посещают дистанционные библиотечные мероприятия, спросом пользуются онлайн-уроки иностранных языков и историко-краеведческие лектории, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Библиотеки Долгопрудного проводят серию мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, костюмированные чтения произведений для детей, историко-просветительские мультимедийные лекции, тематические встречи с литераторами, музыкантами, актерами, совместные концерты, импровизированные спектакли», – говорится в сообщении.

В Новодарьинской сельской библиотеке Одинцовского городского округа популярным стал обзор книги С. Мирновой «Страны и народы». В Центральной библиотеке МБУК «Межпоселенческая библиотека» Ленинского городского округа – прямые эфиры с интересными людьми «Персона недели», в Королеве – чтение стихов среди поэтов местного литературного объединения – «Литературная копилка».

В Электростали дают цикл домашних концертов, которые записали преподаватели Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина. В городском округе Шатура в Бакшеевской библиотеке запустили флешмоб «В двух строчках о войне», в Туголесской библиотеке – сетевую акцию «Фотоистория моей библиотеки».

Центральная библиотека имени В.В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа проводит краеведческий марафон «Улицы памяти», библиотеки Пушкинского городского округа – флешмоб «В книжной памяти мгновения войны», а Куровская детская библиотека Орехово-Зуевского городского округа ведет цикл программ из школьной жизни «Онлайн-перемена».

Библиотека семейного чтения городского округа Дубна провела литературно-патриотическую акцию «Мы все читаем о войне», которая состояла из 75 мероприятий и собрала свыше 21 тысячи просмотров. В городском округе Мытищи провели литературно-музыкальный обзор «Эти песни спеты о войне».

В библиотеках Раменского городского округа популярна рубрика «Почитаем, поедим», а в городском округе Воскресенск – проект «Вкусное чтение». В них читатели делятся интересными рецептами блюд из произведений художественной литературы.