РИАМО - 20 мая. Удобными подъездными дорогами обеспечат транспортный узел на базе железнодорожной станции Каланчевская в столице, там проведут реконструкцию дорожной сети, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект крупного транспортно-пересадочного узла, создаваемого на основе железнодорожной станции Каланчевская, предусматривает реконструкцию дорожной сети в районе Комсомольской площади. Это позволит упорядочить транспортные потоки и снизить загруженность прилегающих проездов», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что к моменту открытия обновленной станции предполагается реконструировать автомобильные путепроводы на улицах Новая Басманная и Старая Басманная, а также на улице Казакова. Кроме того, будет приведен в порядок пешеходный переход в Хомутовском тупике.

Такие меры помогут снизить загруженность городских магистралей в районе Комсомольской площади, а также повысить безопасность для автомобилистов и пешеходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что между станциями Каланчевская и Курская предстоит провести реконструкцию двух существующих железнодорожных путей и построить третий и четвертый главные пути. Это позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность участка, по которому ходят поезда МЦД-2, а в перспективе к ним добавят МЦД-4, который свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД.