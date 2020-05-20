РИАМО - 20 мая. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья совместно с МЧС продолжают рейды в регионе, за день сотрудники проверили 39 различных объектов и территорий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В ходе противопожарных рейдов, прошедших за 1 день (19 мая) на территории Подмосковья, проверено 39 различных территорий и объектов в городских округах Ленинский, Химки, Клин, Раменский, Дмитровский, Дубна, Талдомский», – сказал глава Госадмтехнадзора – главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в ходе рейдов были выявлены четыре нарушения в городском округе Химки. Все нарушения оперативно устранены.

Специалисты предотвратили случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы.

Также сотрудники надзорных органов проводят разъяснительную работу среди населения и распространяют агитационные материалы.