РИАМО - 20 мая. В Пушкинском округе в поселке Доброе правоохранители изъяли у местного жителя оружие, пригодное для стрельбы, и 120 патронов различного калибра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При обыске в доме злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с двумя револьверами системы «Наган», и 120 патронов различного калибра», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы, а остальные изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные хранение оружия и боеприпасов)

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.