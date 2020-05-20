РИАМО - 20 мая. В Пушкинском округе в поселке Доброе правоохранители изъяли у местного жителя оружие, пригодное для стрельбы, и 120 патронов различного калибра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Она добавила, что патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы, а остальные изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные хранение оружия и боеприпасов)
Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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