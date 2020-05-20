РИАМО - 20 мая. На несколько часов днем с 23 мая на перегоне между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская не будет движения поездов, также изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 25 по 29 мая по рабочим дням в дневное время с 11:20 до 14:15 не будет движения поездов между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская. Это необходимо для проведения комплекса сложных работ в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры», – говорится в сообщении.

Участок на перегоне Москва-Каланчевская – Курский вокзал в выходные дни 23, 24, 30 и 31 мая с 11:10 до 13:30 будет закрыт для движения всех поездов. Поезда будут следовать по одному пути в выходные с 10:30 до 18:30.

На время работ изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений. На МЦД-2 по выходным дням в мае с 11:10 до 11:30 нет движения поездов от станции Курская до станции Дмитровская. С 10:30 до 18:30 по выходным поезда на данном участке диаметра ходят с увеличенным интервалом.

Московская железная дорога просит с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Узнать актуальное расписание поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» либо в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».