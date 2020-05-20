РИАМО - 20 мая. С момента начала ремонта в апреле на 81 переезде, расположенных на Московской железной дороге, провели ремонтные работы для обеспечения безопасности движения поездов и автомобильного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На переездах обновили асфальт на участках дороги, находящихся в зоне ответственности ОАО «РЖД». До конца года аналогичные работы будут проведены еще почти на 300 переездах.

«В июне начнется капитальный ремонт на 10 переездах с заменой плит устройств заграждения пути, резино-кордового настила, направляющих столбиков и с асфальтированием участков дороги, примыкающих к переезду», — говорится в сообщении.

Для проведения ремонта образованы две комплексные бригады, которые обеспечены необходимыми техническими средствами.

В настоящее время на всех переездах в границах МЖД (1414 переездов) проводится комиссионный осмотр совместно с представителями ГИБДД и местных органов власти.