РИАМО - 20 мая. С момента начала ремонта в апреле на 81 переезде, расположенных на Московской железной дороге, провели ремонтные работы для обеспечения безопасности движения поездов и автомобильного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
На переездах обновили асфальт на участках дороги, находящихся в зоне ответственности ОАО «РЖД». До конца года аналогичные работы будут проведены еще почти на 300 переездах.
Для проведения ремонта образованы две комплексные бригады, которые обеспечены необходимыми техническими средствами.
В настоящее время на всех переездах в границах МЖД (1414 переездов) проводится комиссионный осмотр совместно с представителями ГИБДД и местных органов власти.
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