РИАМО - 20 мая. СК организовал проведение доследственной проверки по информации СМИ о том, что «профессиональные соседи» приобретают доли в квартирах, где проживают одинокие женщины или женщины с детьми и вынуждают их продать свою долю, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, данная информация появилась в сюжете одного из телеканалов.

«Из сюжета одного из телеканалов следует, что «профессиональные соседи» приобретают доли в квартирах, где <…> проживают одинокие женщины или женщины с детьми. После чего вселяются в квартиры и с помощью запугивания и угроз вынуждают собственников продавать <…> жилую площадь по заниженной цене», – сказала Иванова.

Она добавила, что следователи проверят все изложенные в сюжете факты. По результатам проверки примут процессуальное решение.