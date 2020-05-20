РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Навалы мусора с контейнерной площадки на улице Озерной в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки у дома №62 по улице Озерной нерегулярно вывозят мусор, и в результате контейнеры переполнены.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 20 мая вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор компании Иван Козлов.

Он отметил, что согласно графику твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, а раздельно накопленные отходы - раз в три дня.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - заключил Козлов.