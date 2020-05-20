РИАМО - 20 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время страна в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, сообщает Газета.ru.

«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — сказал Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Он добавил, что не ожидает существенного снижения спроса на продукцию АПК и значительного ущерба для всей отрасли из-за распространения коронавируса.

По словам главы государства, прогнозы на урожай в этом году хорошие. Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн.

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