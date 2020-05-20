РИАМО – 20 мая. Оперная певица Анна Нетребко на своей странице в Instagram раскритиковала новые правила работы европейских театров после открытия и частичного снятия ограничений, сообщает Газета.ru.

Она показала фотографию, на которой зрители в зале соблюдают социальную дистанцию, рассаживаясь через три места друг от друга.

«Да неужели?! И вот так, вы полагаете, будут выглядеть наши театры до весны? Без хора и оркестра на сцене? Я думаю, те, кто придумал, долго, видимо, думая, такие правила — должны испариться», — написала Нетребко.

Сейчас певица находится у себя дома в столице Австрии.