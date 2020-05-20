РИАМО - 20 мая. Дорожники проводят капитальный ремонт на улице Лесной в подмосковном Реутове, на данный момент идут работы по замене бордюрного камня, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

В среду глава Реутова Станислав Каторов проверил ход реконструкции улицы Лесной в рамках проектов «Безопасные дороги» и «Городская среда» партии «Единая Россия».

«В настоящее время на данном участке специалисты дорожных служб проводят работы по замене бордюрного камня. Следующим этапом станет расширение проезжей части и тротуаров, а также полная замена дорожного полотна», – говорится в сообщении.

В 2020 году в Реутове комплексно благоустроят сразу несколько улиц, в числе которых улицы Ленина, Лесная и Южная. Также завершится второй этап реконструкции улицы Гагарина, который начался еще в прошлом году. Для удобства жителей создадут новые парковочные места и установят современное уличное освещение, комплексно отремонтируют тротуары с проведением озеленения близлежащих территорий, произведут ремонт дорожного полотна и установят новые бордюрные камни.

«Все ремонтные работы по благоустройству городских улиц, которые мы запланировали еще до начала пандемии, будут выполнены в полном объеме. По многочисленным просьбам жителей на улице Лесной проведем расширение тротуаров и проезжей части. На улице Ленина оборудуем дополнительные парковочные карманы. Совместно с АО «ВПК «НПО машиностроения» и при поддержке генерального директора, генерального конструктора предприятия Александра Георгиевича Леонова завершим второй этап реконструкции улицы Гагарина – одной из главных транспортных артерий муниципалитета», – сказал Каторов.

Также он отметил, что в текущем году в Реутове запланирована беспрецедентная работа по обновлению тротуарного полотна совместно с правительством Московской области: дорожные службы проведут замену более 10 тысяч квадратных метров покрытия пешеходных зон.

«Комплексному благоустройству подвергнем улицу Южную в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Наша цель – расширить Центральный парк и организовать более удобное пешеходное сообщение между железнодорожной станцией и метро, сделать этот уголок более освещенным, по-европейски уютным и безопасным. До начала пандемии по данному участку передвигалось порядка 60-80 тысяч человек ежедневно», – добавил Каторов.

Все работы по благоустройству улиц и ремонту дорог будут завершены до конца лета.