РИАМО - 20 мая. Конкурс лучших практик и инициатив в сфере сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Наследие Москвы» впервые стартовал в столице, заявки принимаются до 1 октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
К участию в конкурсе допускаются как физические, так и юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы.
По его словам, вероятно, найдутся люди, которые захотят присоединиться к проектам и помочь им.
Заявки на конкурс необходимо отправлять на электронную почту: naslediemoskvi@yandex.ru c пометкой «Конкурс». Для участия в конкурсном отборе участник формирует пакет документов, содержащий информацию о проекте.
Проекты будут оцениваться в рамках семи номинаций: «Мультимедийный проект», «Издательский проект», «Персона», «Экскурсионный проект», «Выставочный проект», «Сообщества», «Иное».
Победители получат дипломы лауреатов, а также памятные призы. Сведения о проектах победителей конкурса будут размещены на информационном портале «Узнай Москву».
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