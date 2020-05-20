РИАМО - 20 мая. Конкурс лучших практик и инициатив в сфере сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Наследие Москвы» впервые стартовал в столице, заявки принимаются до 1 октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

К участию в конкурсе допускаются как физические, так и юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы.

«Мы знаем, что в столице существует множество локальных проектов и инициатив, целью которых является популяризация проблематики сохранения культурного наследия. Задача нашего конкурса в том, чтобы самые достойные из них стали заметными и получили должное признание», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, вероятно, найдутся люди, которые захотят присоединиться к проектам и помочь им.

Заявки на конкурс необходимо отправлять на электронную почту: naslediemoskvi@yandex.ru c пометкой «Конкурс». Для участия в конкурсном отборе участник формирует пакет документов, содержащий информацию о проекте.

Проекты будут оцениваться в рамках семи номинаций: «Мультимедийный проект», «Издательский проект», «Персона», «Экскурсионный проект», «Выставочный проект», «Сообщества», «Иное».

Победители получат дипломы лауреатов, а также памятные призы. Сведения о проектах победителей конкурса будут размещены на информационном портале «Узнай Москву».