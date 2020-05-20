РИАМО - 20 мая. Производство оборудования для мусоросортировки и переработки отходов планируют разместить в городском округе Истра, для этого группа компаний «Хусманн Рус» приобрела в собственность земельный участок общей площадью 1,9 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие использует инновационные технологии в разработке и производстве оборудования, а также адаптирует немецкий опыт в сфере обращения с отходами к российским реалиям. На данный момент компания проводит подготовительные работы (геодезия и проектирование) для начала строительства собственного производства на приобретенном в Истре земельном участке. Общий объем инвестиций компании составит 250 миллионов рублей.

«Мы привлекли инвестора на территорию региона для работы над новым проектом. Благодаря размещению собственных производственных мощностей в Подмосковье, предприятие создаст новые рабочие места. Кроме этого, компании удастся удешевить стоимость производимого оборудования и повысить долю импортозамещающего оборудования, входящего в состав мусоросортировочных комплексов, производимых компанией, с 70 до 90%», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Уже три года компания «Хусманн Рус» реализовала свои проекты во многих городах России, в том числе, сконструировала и построила подмосковные комплексы по переработке отходов в КПО «Сплендер» в Серебряных Прудах, КПО «Алексинский карьер» в Клину, КПО «Север» в Сергиевом Посаде. Основными заказчиками этих комплексов являются региональные операторы по обращению с отходами, такие, как: «РТ-Инвест», «Эколайн», МСК-НТ и другие.