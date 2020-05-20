РИАМО - 20 мая. Московский областной фонд микрофинансирования продолжает оказывать финансовую поддержку малому бизнесу Подмосковья, предлагая льготные займы для приоритетных категорий заемщиков, в том числе для социального бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд предоставляет микрозаймы на льготных условиях, которые нужны местным бизнесменам для обеспечения функционирования предприятия во время ограничительных мер.

«Сохранение социальных предприятий является одним из приоритетов для правительства Подмосковья. Поэтому предприниматели этой сферы могут получить займы в Фонде микрофинансирования региона по льготной ставке. На сегодняшний день – это 5,5% годовых», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Руководитель клиники «Аданая» Нонна Суслова рассказала, что в марте этого года получила заем в Фонде микрофинансирования для покупки нового аппарата УЗИ.

«Никогда не обращалась за господдержкой и была приятно удивлена, насколько это быстро и оперативно. В марте собрали документы и уже через неделю получили деньги. Очень довольна низким процентом и удобными условиями погашения с отсрочкой на восемь месяцев. Для меня это ощутимая поддержка от правительства Московской области», – сказала Суслова.

Руководитель детского сада «Умка», предприниматель Мария Мукосеева из Домодедова рассказала, что весной этого года также получила поддержку.

«В апреле 2020 года пришлось закрыть наш детский сад при этом обязательства по заработной плате сотрудникам сохранились. Мы обратились за помощью в Фонд микрофинансирования, выслали документы на рассмотрение в электронном виде и уже через несколько дней получили одобрение. Полученные средства помогли нам не только сохранить весь штат сотрудников и помещение детского сада, но и будут использованы для восстановления деятельности после окончания карантинных мер», – отметила Мукосеева.

Подробно об этих и других программах поддержки бизнеса можно узнать по телефону горячей линии 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.