РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. Более 70 предпринимателей Домодедова получили консультации по мерам поддержки бизнеса на онлайн-встрече, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Встречу провел глава Домодедова Александр Двойных. Мероприятие прошло при поддержке Домодедовской торгово-промышленной палаты.

«Больше 70 представителей малого и среднего бизнеса смогли получить консультации от сотрудников налоговой службы и банков, экономического блока администрации округа по мерам поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса», - говорится в сообщении.

Глава округа отметил важность разъяснения предпринимателям мер поддержки и выразил уверенность, что совместная работа позволит сохранить предприятия округа.

В видеоконференции также участвовали президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Валентин Усов, председатель совета ТПП Александр Пашков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, начальник ИФНС России по Домодедову Елена Ракитина, директор Центра поддержки предпринимательства Екатерина Смирнова и другие.

Уточнить информацию по работе предприятий в условиях режима повышенной готовности, в том числе по принятию стандарта работы на предприятиях в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, можно по телефонам горячих линий: 8(496)792-45-38; 8(496)792-45-03; 8(496)792-44-74; 8(496)792-41-93. Для строительных организаций работает телефон: 8(496)792-41-07, для предприятий сферы торговли и услуг: 8(496)792-41-86.

Вопрос по работе с банками можно задать в онлайн-форме.