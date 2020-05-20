РИАМО - 20 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить программу расселения медиков в московских гостиницах, более 15 тысяч медработников, которые работают с Covid-пациентами, смогут бесплатно жить в отелях в период пандемии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Оплачиваться гостиницы будут из городского бюджета. Проживать в отелях медики, работающие в коронавирусных стационарах, начали еще с 12 апреля.

«Временное проживание в гостиницах позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакты с внешней средой», — говорится в сообщении.

Для медиков, которые живут в столичных гостиницах, создали комфортные условия: их обеспечили двухразовым питанием с бесконтактной доставкой до номеров. Также они могут использовать услуги стирки личных вещей и другие сервисами.

Кроме того, в отелях действует усиленный санрежим. Соблюдаются все меры безопасности: одноместное размещение, кварцевание, регулярная дезинфекция поверхностей в номерах и зонах общего пользования.

На данный момент 7,5 тысячи медработников проживают в 40 столичных гостиницах, которые участвуют в программе.

Также активно работают над увеличением числа московских гостиниц под размещение медицинских работников. Их количество могут довести до 50 отелей и более, если будет нужно.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Медработникам Подмосковья выплатили 2,311 млрд руб за работу с пациентами с Covid‑19. Врачам выплачивают как федеральные, так и региональные доплаты за работу в период пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Согласно данным Роспотребнадзора, заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме длится порядка двух недель, в тяжелой — более четырех — пяти недель.

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.