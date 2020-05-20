РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали 40-летнего уроженца республики ближнего зарубежья по подозрению в присвоении 230 тысяч рублей под предлогом помощи в приобретении недвижимости, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступили заявления от 37-летнего жителя города Щербинки и 40-летнего местного жителя о том, что неизвестный под предлогом оказания помощи в приобретении движимого и недвижимого имущества завладел их денежными средствами. Общая сумма материального ущерба составила 230 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступлений задержали 40-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории округа. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.