РИАМО - 20 мая. Размер выплат мамам в столице, которые участвуют в городской программе обучения, составит 12 130 рублей, постановление об установлении размера стипендии подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Речь идет о программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

«Начиная с 10 марта 2020 года пройти бесплатное профессиональное переобучение или получить дополнительное образование по этой программе могут неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до семи лет», – говорится в сообщении.

Стипендию назначат женщинам с детьми дошкольного возраста. Ранее стать участницами программы могли только мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Ожидается, что до конца года переобучение пройдут 4,5 тысячи мам.

Бесплатное обучение организуют учебный центр «Профессионал», специализированный центр занятости «Моя карьера», и еще 20 учебных заведений, которые являются партнерами центра занятости. На время изоляции дистанционное обучение проводят 12 учреждений.

Заявку на участие можно подать на интерактивном портале Центра занятости населения города «Моя работа». Длительность программ обучения составляет от двух недель до двух месяцев.

Программа бесплатного переобучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком стартовала в 2013 году. За все время в ней приняли участие около 10 тысяч женщин. С начала 2020 года участницами программы стали свыше 1,2 тысячи мам. Самые популярные курсы: маркетинг, продвижение в соцсетях, курсы по информационным технологиям, разработка сайтов.