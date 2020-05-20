РИАМО - 20 мая. Более 176 гектаров земли сельско-хозяйственного назначения на территории Раменского городского округа предоставят в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству для развития животноводства, в планах на ближайшие несколько лет – расширение крестьянского хозяйства до 6 тысяч голов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Решение о передаче в аренду земельного участка, который находится в собственности Московской области, принято Минмособлимуществом 18 мая», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На предоставленном участке планируют разместить пастбища для расширяющейся животноводческой фермы, где особое внимание уделяется разведению овец мясной породы, производству и переработке козьего молока.

В данный момент идет закупка новых пород овец – породы тексель и южноафриканской породы дорпер. Голландскую разновидность породы тексель ценят за высокое качество мяса и хорошие показатели как мясной, так и шерстяной продуктивности. Бесшерстные овцы породы дорпер разводят для получения большого количества мраморного мяса.

В планах крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) на ближайшие несколько лет – расширить хозяйство до 6 тысяч голов.

Земля предоставляется КФХ в рамках программы государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.