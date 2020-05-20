РИАМО - 20 мая. На портале «Живу спортом» запустили групповые онлайн-тренировки в Zoom для жителей старшего поколения Подмосковья в рамках проекта «Активное долголетие», уже провели три занятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Специальные занятия под руководством опытных тренеров спортшкол регионального Минспорта проходят ежедневно в 11:00. Тренировки включают в себя комплекс специально разработанных и подобранных упражнений для пожилых людей», - говорится в сообщении.

Они сочетают в себе оптимальную амплитуду и уровень нагрузок, которые позволят пожилым людям поддерживать свой уровень двигательной активности и укрепить здоровье, находясь на самоизоляции.

Зарегистрироваться на тренировки можно на сайте живуспортом.рф на главной странице, а также в разделе «Мероприятия», выбрав в списке программу «Активное долголетие». Спортивные занятия проходят на онлайн-площадке Zoom.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что в период распространения Covid-19 люди старшего возраста находятся в группе риска. Поэтому им особенно важно максимально строго соблюдать режим домашней самоизоляции.

«Разумеется, нахождение длительное время дома не только меняет привычный образ жизни всех нас, но и лишает немалой доли физической активности. Чтобы позаботиться и поддержать наше старшее поколение, с нашей стороны мы пытаемся создать все условия для того, чтобы пожилые люди могли укреплять свое здоровье и чувствовать себя бодро, даже находясь дома», - добавил министр.

Он подчеркнул, что для данных целей были организованы групповые тренировки «Активного долголетия», которые отлично мотивируют держать себя в форме.