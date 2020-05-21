Из-за распространения коронавируса в Москве продолжает действовать режим обязательного ношения масок. Сейчас в транспорте и общественных местах в них ходит буквально каждый горожанин. Тем не менее не все верят в эффективность обычных средств защиты – и потому изобретают свои. Иногда на улице можно встретить людей в самодельной маске, с апельсином на лице и даже в противогазе. Москвичи рассказали РИАМО про необычные средства, которые используют, чтобы защититься от Covid-2019.

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Александр, 36 лет, программист:

из архива Александра

«После того, как началась вспышка короновируса, я стал искать в интернете самые эффективные способы защиты. На одном из сайтов наткнулся на любопытную вещь – полнолицевую маску. Обычно ее покупают для строительных и ремонтных работ или для покраски стен и пола на даче, но автор утверждал, что это спасет и от вирусов.

Ранее я узнал, что заразиться можно не только подышав заразой, но и через слизистую глаз. Поэтому маска, закрывающая все лицо, показалась мне хорошей идеей. Это куда лучше, чем чем те же одноразовые респираторы..

Сделана она из силикона и оснащена фильтрами, за все про все пришлось заплатить около 7 тысяч рублей. Знакомые говорили, мол, это дорого, но что поделать

Во время пандемии я один раз ездил в ней на работу, а теперь регулярно надеваю, когда выхожу в магазин. Дискомфорта при носке особого нет. Конечно, люди обращают на меня внимание. Некоторые даже останавливаются поинтересоваться, что на мне надето и сколько это стоит.

Хоть я чувствую себя относительно защищенным, но заболеть все равно боюсь, поэтому регулярно мою руки, обрабатываю телефон антисептиком, да и вообще соблюдаю меры безопасности. Возможность заразиться контактно никто не отменял».

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Василиса, 20 лет, студентка:

из архива Василисы

«Идея самодельной маски посетила меня, когда я поняла, что не готова регулярно платить за медицинские. При этом тканевые меня не устраивали: вдруг даже после стирки на них останется инфекция?

По сети гуляет много материалов, где шутят насчет странных средств защиты у китайцев. То они бутылку на себя наденут, то пакет. Но одна вещь показалась мне действительно толковой: маска из кожуры апельсина. Не факт, что все идеи китайцев глупые – они ведь живут в очаге заражения, а значит, вероятно, со знанием дела подходят к проблеме.

У цедры апельсина куча полезных свойств, ведь она содержит эфирные масла, а мякоть после изготовления маски можно съесть и повысить иммунитет витамином С. Как ни крути, а я вижу только плюсы, даже если все говорят, что это бред.

Чтобы можно было дышать, я проделываю в корке от фрукта небольшие дырочки, а чтобы маска держалась, продеваю в нее резинку. Раньше я отрезала их от использованных одноразовых масок, а потом просто купила небольшой моток.

Немного напрягает реакция прохожих: бывает, они странно косятся, а некоторые смеются. Один раз какой-то парень попытался меня сфотографировать».

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Александр, 29 лет, мастер по отделке:

из архива Александра

«Не так давно я решил провести эксперимент и выйти на улицу в противогазе. Тратиться на него мне не пришлось: я позаимствовал его, когда выполнял ремонтные работы в одной школе.

Ощущения были непривычные, но реакция людей оказалась ожидаемой: они были слегка шокированы. Я думал, не подойдет ли кто поинтересоваться, почему я в противогазе, но они просто странно на меня косились.

Сейчас я ношу обычную хэбэшную маску, соблюдаю рекомендации по безопасности и чувствую себя вполне комфортно. Хоть это был забавный опыт, повторять его я пока не планировал».

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Татьяна, 48 лет, инженер:

из архива Татьяны

«Я неоднократно слышала, что обычные медицинские маски от короновируса не спасут. Пару недель назад подруга прислала мне видео, где рассказывалось, что куда эффективнее использовать обычные женские прокладки, и я решила попробовать.

Перед использованием пропитываю их прополисом, эвкалиптом или антисептиком на спирту, а потом подкладываю под плотный шарф, которым закрываю лицо, плотно примотав к носу и рту. Так никто не видит, что я ношу на лице прокладку, и при этом я чувствую себя спокойнее.

Я рассуждаю так: прокладка – это гигиеничный барьер, который все впитывает. Не просто так же ее носят на интимных местах.

Сначала мой сын долго смеялся от этой идеи, но потом столкнулся с ситуацией, когда дома закончились маски, а ему срочно потребовалось сорваться по делам и ездить по городу. Пришлось прийти ко мне с извинениями и попросить соорудить ему на скорую руку такую чудо-конструкцию».

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Марк, 31 год, безработный:

из архива Марка

«Сначала я вообще не воспринимал ситуацию с коронавирусом всерьез: не покупал никаких масок и перчаток, спокойно ходил по Москве. Но когда был объявлен режим самоизоляции, то понял – ситуация серьезная, необходимо принимать меры.

Маски тогда разбирали, едва они попадали в аптеки, а если и удавалось их отыскать, то стоимость нередко была с заоблачной наценкой. Здоровье, конечно, важно, но регулярно переплачивать был не вариант.

Тогда я откопал свою старую бандану, которая давно лежала без дела. Постирал и пропитал хлоргексидином – вот и получилась многоразовая маска. В ней довольно комфортно и не нужно опасаться, что если не найду медицинскую маску в аптеке, буду вынужден ходить по городу без защиты.

Можно считать, что это мой талисман на удачу».

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Наталья, 45 лет, санитарка:

из архива Натальи из архива Натальи 1 из 2

«Когда в продаже было толком не найти масок, я начала делать их сама по видеоинструкции, которую увидела в интернете. По жизни я совсем не швея, но необходимость заставила расчехлить машинку.

Вначале у меня возникла проблема с тканями, пришлось шить из того, что было дома. Дочки даже нашли остатки лоскутков еще со времен уроков труда в школе.

Сначала я шила только себе, потом попросила подруга, а затем и начальница на работе попросила для сотрудников. Тогда я начала заказывать необходимые расходные материалы в интернете.

Особенность моих масок в том, что все они яркие и разноцветные: с цветочками, в клетку, со звездочками и прочими принтами. После носки их необходимо тщательно выстирать и погладить, поэтому использовать можно много раз.

Заказы от знакомых до сих пор поступают. Все мои маски из 100-процентного хлопка, за штуку беру от 100 до 150 рублей, но часто просто дарю. Ведь шью не столько с целью заработка, сколько по просьбе тех, кому они нужны. Сама ношу только маски собственного производства. Кстати, у знакомых не раз спрашивали, где они такие купили».

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