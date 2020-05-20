РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Вечер поэзии проведет в прямом эфире библиотека поселка Томилино Люберец 23 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эту субботу, 23 мая, в Instagram-аккаунте библиотеки «Томилино» городского округа Люберцы состоится вечер поэзии «Любви чарующая сила». Прямой эфир начнется в 18:00», - говорится в сообщении.

Тематическое мероприятие пройдет с участием Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот». Его организатором является член Союза писателей России Андрей Бабин.

«Присоединиться к прямому эфиру в Instagram-аккаунте @biblioteka_tomilino могут все любители поэзии», - заключается в материале.