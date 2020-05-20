РИАМО - 20 мая. Пассажиры «Мострансавто» приобрели свыше 6,5 тысяч медицинских масок в автобусах предприятия и на автовокзалах с 12 мая, цена изделия составляет 29 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Порядка 90% изделий жители и гости региона купили у водителей. Больше всего средств индивидуальной защиты органов дыхания приобрели пассажиры МАП № 6 Одинцова, автоколонны № 1791 Сергиева Посада, МАП № 3 Домодедова, автоколонны № 1783 Ногинска», – говорится в сообщении.

Цена одного изделия составляет 29 рублей. Оплатить покупку можно бесконтактно при помощи карты «Стрелка», гаджета или банковской карты.

По сравнению с 12 мая, к концу первой недели спрос на медицинские маски снизился, поскольку большинство пассажиров приобретают их заблаговременно.

Жители региона обязаны носить медицинские маски в общественных местах и на транспорте, начиная с 12 мая.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.