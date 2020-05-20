РИАМО – 20 мая. При соблюдении всех необходимых мер предосторожности на следующей неделе можно начать открывать предприятия общественного питания, сообщил в среду журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Сегодня мы открываем промышленный и строительный комплекс, мы сегодня должны смелее идти на открытие малого и среднего бизнеса. <…> Можно уже открывать предприятия общественного питания со следующей недели при строжайшем соблюдении тех норм, которые нужны», - сказал Онищенко.

С 12 мая столичные власти разрешили возобновить работу промышленных и строительных предприятий при условии четкого соблюдения мер предосторожности при ситуации с коронавирусом.

В Московской области стройки, промышленные предприятия и объекты ЖКХ начали работать с 18 мая. На всех объектах обеспечены меры безопасности для работников.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.