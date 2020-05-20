РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 20 мая. Министерство природных ресурсов и экологии РФ согласовало проект постановления правительства Подмосковья об организации памятника природы областного значения «Никольская лесная дача» на территории городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проектируемая особо охраняемая природная территория находится между поселком Клюквенный, деревнями Воря-Богородское и Алексеевка 2-я, СНТ «Фаза», селом Петровское, СНТ «Озерный» и детским лагерем «Искра». Ее общая площадь составляет 1041 гектар.

«Никольская лесная дача в течение двух веков является образцом научного лесоводства. Первая посадка леса на территории дачи произведена в 1846 году. Посаженные тогда сосны растут здесь и сегодня. За период с 1872 по 1884 годы в Никольской даче было заложено лесных культур на площади около 250 гектаров», – говорится в сообщении.

При обследовании территории проектируемого памятника биологи установлены местообитания 79 видов позвоночных животных, относящихся к 18 отрядам пяти классов, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, два вида рептилий, 49 видов птиц и 18 видов млекопитающих. Среди них рептилия веретеница ломкая, внесенная в Красную книгу Московской области.

Также там обитают краснокнижные бабочки – павлиний глаз, перламутровка северная, переливница большая – и три вида охраняемых растений. Объектом особой охраны является также колония сизых чаек на озере Черное (Большое) и участки старовозрастных лесных насаждений.

В конце XIX века владельцем Никольской дачи стал купец первой гильдии Д. С. Лепешкин. Именно по его инициативе там была организована первая в Московской губернии сушилка, в которой вырабатывались доброкачественные семена сосны и ели. По приглашению Лепешкина здесь работал ученый-лесовод, профессор Петровско-Разумовской академии М. К. Турский.

В 1884 году Турский проводит первое научно обоснованное лесоустройство дачи. Им же в 1899 году закладываются 113 пробных площадей охвативших все типы лесных насаждений дачи и имеющих важнейшее научное значение для изучения лесных сообществ.