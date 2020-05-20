РИАМО - 20 мая. Федеральная антимонопольная служба направила правительству России предложения по мерам, которые помогут поддержать отечественных производителей дешевых лекарств, сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

«Для нас некоторую <…> проблему представляют как раз производители российских дешевых лекарств, ниже 100 рублей. Здесь достаточно много проблем, потому что иногда им просто невыгодно торговать такими лекарствами», — сказал Цариковский в ходе онлайн-конференции.

При этом он отметил, что с рынка уходит мало производителей по отдельным препаратам.

В апреля ряд фармацевтических компаний сообщил, что с российского рынка могут уйти дешевые лекарства, так как падение курса рубля и резкое подорожание импорта делает их производство нерентабельным.