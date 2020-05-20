РИАМО - 20 мая. Возможность онлайн-обжалования штрафов за нарушение режима изоляции появилась у жителей Москвы, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Сделать это можно на странице портала mos.ru, посвященной коронавирусу, в разделе «Обжалование штрафов».

«У гражданина есть не менее 30 дней на подачу жалобы. Кроме того, в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб», – говорится в сообщении.

В Москве действует режим самоизоялции для всех граждан до 31 мая. Покидать дома можно только в случае острой на то необходимости – за продуктами, в аптеку или погулять с собакой. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах.

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Текстовая трансляция

20 МАЯ

- Количество госпитализаций с коронавирусом в Москве вышло на уровень месячной давности.

- Собянин рассказал о текущей стадии развития пандемии коронавируса в Москве

Когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости и имеем большое количество тяжелобольных.

- Отделение для сложных Covid‑больных планируют открыть в Кубинке в течение недели. Временный медицинский центр для больных с коронавирусом организовали в павильонах Конгрессно‑выставочного центра.

- Ситуация с коронавирусом в России вошла в стадию стабилизации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

- За сутки в Московской области скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 285 человек с Covid-19

- За сутки в России зарегистрировали 8 764 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 заболевших. В Москве - 2 699.

- Еще 5440 жителей столицы вылечились от Covid-19 после соответствующего лечения. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 36936.

- За сутки в столице скончались еще 75 пациентов с коронавирусом.